PR-директор подтвердил нетрезвое состояние Волочковой во время скандала в самолете

Скандал начался из-за того, что к балерине якобы придрался бортпроводник после того, как Анастасия Волочкова не уступила место ребенку. После этого ее попросили надеть медицинскую маску на лицо, но она якобы отказалась. Начался скандал. Кадры перепалки попали в Сеть. На видео Волочкова сидит на полу возле аварийного выхода с каким-то мальчиком и разговаривает с бортпроводником.
Все произошло, когда Анастасия Волочкова вместе с возлюбленным Сергеем возвращалась из отпуска на Мальдивах в Москву. В управлении МВД на транспорте по ЦФО зафиксировали в протоколе о правонарушении факт того, что Волочкова якобы находилась в нетрезвом виде и нецензурно выражалась.
Пиар-директор Анастасии Волочковой Светлана Герасимова заявила, что балерина действительно не летает трезвой, так как у нее аэрофобия.
Со слов возлюбленного Волочковой, сейчас у него и у Анастасии все хорошо. Пара провела в отделении полиции, после чего отправилась по своим делам. Однако позже в СМИ появилась информация о том, что теперь балерину якобы могут арестовать сроком на 15 суток и выписать штраф в размере 30 тысяч рублей.
Анастасия Волочкова намерена подать в суд за ущерб деловой репутации.