После скандала в самолете Волочкову могут арестовать

В международном аэропорту Шереметьево произошел скандал с участием российской балерины Анастасии Волочковой. В самолете бортпроводники ее попросили надеть маску, когда она собиралась попить кофе, однако она отказалась, сообщает RT.
Теперь Волочковой грозит арест на 15 суток и штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе управления МВД на транспорте.
Информацию намерены передать в Следственный комитет для принятия дальнейших мер. В самолете в отношении Волочковой был составлен протокол, в котором зафиксированы все обстоятельства инцидента. По прилету в Россию Волочкову и ее приятеля задержали.
Напомним, Анастасия Волочкова вместе с новым возлюбленным Сергеем возвращалась в Москву из отпуска на Мальдивах. Сначала, по ее словам, к ней придрались из-за того, что она не уступила место ребенку. Потом конфликт начался из-за маски.
Анастасия Волочкова намерена подать в суд на "придравшегося" к ней стюарда. Она считает, что это было провокацией, которая может навредить ее деловой репутации.
При этом возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей утверждает, что полицейские – "золотые ребята". По его словам, пара провела в отделении всего несколько часов, после чего отправилась ужинать. Сейчас, по словам спутника Волочковой, у них все якобы хорошо.