"Диареи пока нет": Закадычный друг взял Лазарева сзади

Любимый вокалист россиян Сергей Лазарев сбежал от холодных снегов к палящему солнцу. Звездный мужчина проводит отпуск в Доминикане, и успевает показывать в "Инстаграм" ролики, чтобы развлекать общество фанатов.
Известно, что брюнет коротает дни в теплой стране не один. Популярного красавца уже успели заснять рядом с верным товарищем Алексом Малиновским, как пишет "Экспресс-газета". Причем позднее у вокалиста между ног обнаружили сыпь.
В личном блоге артист разместил несколько видеороликов, которые снял его закадычный друг. Таинственный оператор постоянно следовал за певцом, выбирая удачный ракурс. Так уж вышло, что Сергей Лазарев постоянно бежал от него навстречу достопримечательностям. Но компаньон певца нашел выход — взял его сзади.
Сергей Лазарев совсем загонял своего преданного папарацци, и они остановились в деревушке-столовой. Мужчины полакомились аутентичными блюдами, а на десерт попробовали коктейль коко-локо с содержанием рома. "Обед удался! Диареи пока нет..." — похвастался фанатам артист.
Когда на улице стемнело, певец снял романтичное видео просторов Доминиканы, где видны песок, пальмы и водная гладь. Сергей Лазарев завершил суматошный день созерцанием южных красот, вдыхая свежий воздух.