"Получат сполна": Что ждет избивших Соловьева

Дмитрий Соловьев попал в больницу после драки. Блогер Виктория Кувшинчикова в шоке от произошедшего.

Дмитрий Соловьев еще недавно радовал зрителей "Первого канала" своим прекрасным катанием на шоу "Ледниковый период". Это не первый подобный опыт спортсмена. В этом году он опять выступал с экс-ведущей "Дома-2", но не с Ольгой Бузовой, а Ксенией Бородиной.

У многих их пара была фаворитом. Несмотря на неудачи и падения, фигурист и телеведущая дошли достаточно далеко. Было видно, что им нравится то, что они делают, хотя нервы иногда сдавали у обоих.

Эфиры только закончились, как об Олимпийском чемпионе снова заговорили во всех СМИ. Дело в том, что артист шоу заступился в караоке за свою девушку и подругу, после чего на него напали и избили трое неизвестных. Сейчас знаменитость находится в больнице.

"В нашем мире осталось очень мало мужчин, которые действительно способны постоять за женщину, несмотря на ситуацию, несмотря на то, с каким количеством людей ему придется сражаться. Я считаю, что этот парень достоин уважения. Он действительно проявил себя как настоящий мужчина. Это очень круто и это редкость большая в наше время. А то, что люди творят, когда толпой накидываются на одного – это полный беспредел. Я надеюсь очень сильно, что они по заслугам получат сполна", – не сдержалась Виктория Кувшинчикова.

Пока неизвестно, ждет ли мужчин какое-то наказание или нет. Также никто пока не говорил, что именно им может грозить за причинение вреда здоровью.