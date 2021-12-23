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Шоу-бизнес
"Получат сполна": Что ждет избивших Соловьева

"Получат сполна": Что ждет избивших Соловьева

Дмитрий Соловьев попал в больницу после драки. Блогер Виктория Кувшинчикова в шоке от произошедшего.
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Дмитрий Соловьев еще недавно радовал зрителей "Первого канала" своим прекрасным катанием на шоу "Ледниковый период". Это не первый подобный опыт спортсмена. В этом году он опять выступал с экс-ведущей "Дома-2", но не с Ольгой Бузовой, а Ксенией Бородиной.

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У многих их пара была фаворитом. Несмотря на неудачи и падения, фигурист и телеведущая дошли достаточно далеко. Было видно, что им нравится то, что они делают, хотя нервы иногда сдавали у обоих.

Эфиры только закончились, как об Олимпийском чемпионе снова заговорили во всех СМИ. Дело в том, что артист шоу заступился в караоке за свою девушку и подругу, после чего на него напали и избили трое неизвестных. Сейчас знаменитость находится в больнице.

"В нашем мире осталось очень мало мужчин, которые действительно способны постоять за женщину, несмотря на ситуацию, несмотря на то, с каким количеством людей ему придется сражаться. Я считаю, что этот парень достоин уважения. Он действительно проявил себя как настоящий мужчина. Это очень круто и это редкость большая в наше время. А то, что люди творят, когда толпой накидываются на одного – это полный беспредел. Я надеюсь очень сильно, что они по заслугам получат сполна", – не сдержалась Виктория Кувшинчикова.

Пока неизвестно, ждет ли мужчин какое-то наказание или нет. Также никто пока не говорил, что именно им может грозить за причинение вреда здоровью.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 декабря 2021, 09:01 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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