"Обколоты": зачем Успенская натянула на шею черную повязку

Пластический хирург Владимир Плахотин дал список возможных операций Любови Успенской.

Любовь Успенская прекрасно выглядит, несмотря на свой возраст. Напомним, в феврале певице исполнится 68 лет. Многие хвалят артистку за то, что она продолжает держать себя в форме. Поклонники закидывают своего кумира приятными комментариями в социальных сетях.

Однако, возможно, все не так гладко в этой истории. Дело в том, что пластический хирург сделал шокирующие заявления в разговоре с корреспондентом "Дни.ру".

"Она, конечно, делала ряд операций. Делала лет пять назад, поэтому у нее состояние такое, требующее повтора. Во-первых, конечно, она делала блефаропластику (Блефаропластика — операция по изменению формы век, разреза глаз верхних и нижних век – Прим. ред.), она, конечно, делала глубокую подтяжку лица и подтяжку шеи и подбородка. Также, я думаю, она делала эндоскопический височный лифтинг (Височный эндоскопический лифтинг – вмешательство, основной целью которого является устранение начальных возрастных изменений в верхней части лица – Прим. ред.). Это весь комплекс по подтяжке лица, который только возможен", – рассказал Владимир Плахотин.

Выяснилось, что это еще не все хирургические вмешательства, которым, возможно, подвергла себя звезда. Напомним, что сама Любовь Успенская никогда не подтверждала информацию о том, что когда-то ложилась под нож. Все это остается на уровне слухов и предположений.

"К этому еще – контурная пластика, скулы, носогубки, подбородок и овал лица тоже хорошо обколоты. Она делала операцию на нос, а конкретно – на хрящевой отдел носа. Тоненький носик у нее. Это не характерно для женщины в ее возрасте. 100% носик подправлен у нее. Ряд операций нехилый получается. Надевает она на шею черную повязочку, в клипе это видно, это говорит о том, что пора уже сделать повторно операцию по подтяжке шеи. Шея у нее просто летит", – вынес приговор врач.