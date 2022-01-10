"Какой ты опухший": Гарик Харламов слег от тяжелой болезни

Артисты – не сверхлюди, они тоже болеют. Однако далеко не все предпочитают лечиться, лежа на кровати дома. Кто-то даже с температурой выступает на сцене и снимается в различных проектах. В пример можно привести певицу Марину Максимову, которая оказалась в реанимации после того, как она, несмотря на болезнь, продолжила работать. Так, она поехала на концерт в Казань и отыграла его с температурой в сорок градусов.
Накануне стало известно, что слег и Гарик Харламов, однако юморист не стал озвучивать диагноз. Рассказал о болезни он весьма необычным образом. Так, он спел похабную песню под мелодию композицию Меладзе "Се ля ви". Однако он отметил, что его "выступление" не несет никакого смысла, так как он болеет. Также комик посетовал, что болеть – это очень тяжело, а потому пожелал всем здоровья.
Подписчики пожелали здоровья артисту. "Плохое самочувствие творчеству не помеха", "Гарик, молодец, даже во время болезни не теряет чувство юмора! Выздоравливайте скорее", "Какой ты опухший", "Выздоравливай! Гарик, Мы тебя любим", "Желаю выспаться про запас и выздороветь, "Привезти фруктов?", – написали фолловеры.
Кстати, пожаловалась на плохое самочувствие и Юлия Проскурякова. Она сообщила, что и она, и ее дочь заболели фарингитом.