"Никакого Давы": Главный любимчик Киркорова с треском провалился

Известный блогер и рэпер Давид Манукян попал в немилость. Связь с Филиппом Киркоровым ударила по его репутации.

Скоро в эфир выйдет новый сезон шоу "Холостяк", где будет сразу два главных героя, желающих найти вторую половинку из толпы роскошных красоток. Анонс программы уже появился в Сети. В комментариях народ заявил, что будет рад проекту, если Давид Манукян там не появится.

После скандальной "гей-свадьбы" с Филиппом Киркоровым мужчина перестал интересовать львиную долю женской аудитории "Холостяка". Главный любимчик поп-короля с треском провалился — он больше не соответствует образу мужчины мечты.

Зрительницы устроили шумиху, решив, что именно Давид Манукян станет лицом проекта. "Если будет Дава, даже включать канал не буду", "Будет Киркоров, и выберет он в конце Даву", "Хоть бы Дава. Чтобы не смотреть", — выразились люди в комментариях.

Пытаясь сгладить общественное недовольство, продюсер шоу "Холостяк" успокоил всех негодующих. "Не будет, б***, никакого Давы", — написал в инстаграм-аккаунте Армен Оганян.

Молодого рэпера просто отправили в утиль — ему не светит компания шикарных девушек с массой достоинств, как бы сильно он ни намекал на желание участвовать в проекте. Отметим, что после расставания с Ольгой Бузовой в январе 2021 года Давид Манукян почти сразу сблизился с Филиппом Киркоровым, спровоцировав слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации.