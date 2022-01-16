"Хочется орать": Вышвырнутый в "отстойник" больной Куравлев поднял народ на уши

Сломленный тяжелым недугом Леонид Куравлев взволновал трепетные души россиян. Экс-артистка Москонцерта Жанна Коренная в ужасе от происходящего.

В самом начале 2022 года в Сети прогремела печальная новость — Леонид Куравлев госпитализирован с целым букетом болезней. Согласно поступившим ранее сведениям, у мужчины выявили тяжелое поражение мозга и нарушение работы других органов.

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Около года до этого звезда советского кино прожила в элитном доме престарелых — специальном учреждении, куда за приличные деньги отправляют на содержание пожилых. На телевидении показали условия, в которых коротал дни гениальный артист. Народ не смог сдержать накативших эмоций. Зрители испытали шок и посыпались жалобы.

Так, пенсионерка Жанна Коренная отразила свою точку зрения в соцсети. "Дети, извините, выбросили из привычной жизни в своем доме в отстойник... Извините, хочется орать, выть, слов нет..." — посетовала впечатлительная женщина. По ее словам, Леонид Куравлев не заслужил проводить старость в ужасной комнате с вещами на полу.

Неравнодушная поклонница актера призналась, что ее мысли путаются от кошмара. Сама она проживает в Америке, но беда гениального соотечественника не оставила ее равнодушной. "Дай Бог здоровья, а детям прозрения. Позор!" — заключила женщина.

Как писали "Дни.ру", свое мнение о здоровье Леонида Куравлева публично выразил Егор Бероев. Он призвал молиться за народного артиста.