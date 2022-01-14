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Шоу-бизнес
Тяжелобольной Куравлев отказался от родных: Даже слышать не хотел

Тяжелобольной Куравлев отказался от родных: Даже слышать не хотел

Уже долгое время все россияне, затаив дыхание, следят за самочувствием любимого артиста. Сейчас легенда все еще находится в "Коммунарке".
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Известно, что Леонид Куравлев очень "сдал" после ухода жены в 2012 году. До сих пор он утверждает, что она была его первой и единственной любовью, которую он помнит еще катающейся на коньках семиклассницей. Всю жизнь они не нуждались ни в ком другом. В одном из интервью актер даже говорил, что надеялся: жена переживет его. Однако так не случилось.

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Серьезный резонанс вызвал тот факт, что после смерти супруги, Леонид Вячеславович выгравировал на гранитом камне не только ее инициалы с датой смерти, но и свои собственные. Публика посчитала этот шаг достаточно специфичным, но актер и не собирался комментировать ситуацию для широкой общественности.

Последний выпуск программы "Пусть говорят" оказался посвящен жизни и текущим событиям, происходящим с Леонидом Куравлевым. В студии появилась руководитель службы клиентского сервиса центра. Она сообщила, что артист прибыл к ним в достаточно пугающем виде. "Заросшая борода, неумытый, неухоженный", – сообщила женщина. Она отметила, что отношения с родственниками у легенды непростые, вопреки всем слухам.

По ее словам, близкие якобы просто довели Леонида Вячеславовича. Руководитель службы сообщила, что артист якобы настолько не хотел видеть дочь, что притворялся спящим, когда она приходила. "Даже слышать ничего не хотел", – призналась она. В больницу артиста привез сын.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 января 2022, 10:47 Источник: "Первый канал" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость943601
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Начинают из пальца высасывать какие-то выдуманные конфликты внутри его семьи. Осталось только Малахову и прочим клоунам присоединиться. Оставьте его жизнь в покое!
Гость944350
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Гость944337
Старики не нужны молодым, тем более больные, это очень тяжёлая работа, и вряд ли он сам согласился на этот дом престарелых, каждый человек хочет быть до последней своей минуты дома, с родными. Тем более, у него ушла жена, был стресс, кто поможет человеку, как ни сын или дочь? И не важно, кто он, артист, или обычный человек, в старости все люди одинаковые!!! Таких детей воспитали! Позор им!!!!
У вас из близких был кто-нибудь в состоянии деменции ? Если нет, то поспрашивайте тех, чьи родители были в таком состоянии и больше никогда не будете обвинять детей.
Гость944337
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Старики не нужны молодым, тем более больные, это очень тяжёлая работа, и вряд ли он сам согласился на этот дом престарелых, каждый человек хочет быть до последней своей минуты дома, с родными. Тем более, у него ушла жена, был стресс, кто поможет человеку, как ни сын или дочь? И не важно, кто он, артист, или обычный человек, в старости все люди одинаковые!!! Таких детей воспитали! Позор им!!!!
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