Тяжелобольной Куравлев отказался от родных: Даже слышать не хотел

Известно, что Леонид Куравлев очень "сдал" после ухода жены в 2012 году. До сих пор он утверждает, что она была его первой и единственной любовью, которую он помнит еще катающейся на коньках семиклассницей. Всю жизнь они не нуждались ни в ком другом. В одном из интервью актер даже говорил, что надеялся: жена переживет его. Однако так не случилось.
Серьезный резонанс вызвал тот факт, что после смерти супруги, Леонид Вячеславович выгравировал на гранитом камне не только ее инициалы с датой смерти, но и свои собственные. Публика посчитала этот шаг достаточно специфичным, но актер и не собирался комментировать ситуацию для широкой общественности.
Последний выпуск программы "Пусть говорят" оказался посвящен жизни и текущим событиям, происходящим с Леонидом Куравлевым. В студии появилась руководитель службы клиентского сервиса центра. Она сообщила, что артист прибыл к ним в достаточно пугающем виде. "Заросшая борода, неумытый, неухоженный", – сообщила женщина. Она отметила, что отношения с родственниками у легенды непростые, вопреки всем слухам.
По ее словам, близкие якобы просто довели Леонида Вячеславовича. Руководитель службы сообщила, что артист якобы настолько не хотел видеть дочь, что притворялся спящим, когда она приходила. "Даже слышать ничего не хотел", – призналась она. В больницу артиста привез сын.