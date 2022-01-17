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Шоу-бизнес
"Бессовестные сволочи": обидчиков Гном Гномыча резко унизили перед судом

"Бессовестные сволочи": обидчиков Гном Гномыча резко унизили перед судом

Рустам Солнцев прокомментировал слова Яны Рудковской о жажде сурового наказания "СтарХита".
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Около года назад стало известно, что Яна Рудковская намерена подать в суд на тех, кто написал клевету о ее сыне Саше Плющенко. Напомним, что в издании "СтарХит" появилась статья о том, что Гном Гномыч (псевдоним мальчика) страдает от синдрома Аспергера.

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Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Конечно, оказалось, что все это – грязная ложь и вымысел, так как продюсер тут же опроверг эти слухи, а маленький фигурист прошел обследования, чтобы доказать, что он совершенно здоров. Об этом наследник Евгения Плющенко и его родительница несколько раз говорили на интервью.

"Я на стороне Яны. Я считаю, она полностью права", – честно высказался Рустам Сонцев.

Также шоумен жестко опустил "СтарХит". По его словам, ему тоже как-то досталось от журнала. Не скрывая эмоций, он вспомнил, как это было.

"СтарХит" могли, например, позволить себе в своих материалах, заголовках назвать меня мошенником. Такие вот дела были: "Бари Алибасов назвал Рустама Солнцева мошенником". А я с ними в этот момент сотрудничал, делал для них материалы! Я считаю, что они бессовестные сволочи. Они совсем берегов там не чуют. Поэтому если Янка их там засудит, будет абсолютно права. Поделом им! Этой огромной своре некрасивых женщин. Я их знаю, между прочим", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" эксперт.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 января 2022, 11:29 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шаляпин, Рудковская, Бузова: кто из российских звезд подписал брачный договор

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