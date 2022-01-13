Замужняя Собчак захотела приласкать известного актера

Ксения Собчак поделилась опытом.

Журналистка опубликовала в своем блоге пост, в котором рассказала о просмотренных после Нового года фильмах. Она порекомендовала три новых киноленты, которые ей особенно запомнились. Ксения оценила актерскую и режиссерскую работу и игру актеров.

Особенно она выделила Леонард ДиКаприо, который снялся в главной роли в новом фильме "Не смотри наверх". Собчак так восхитилось работой, что даже захотела приласкать известного актера. "Я в восторге и хочу обнять ДиКаприо за смелость (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала ведущая.

Подписчики бросились живо обсуждать затронутую Ксенией тему кинематографа. "ДиКаприо браво! Тут не только политика, а вообще отношение общества к происходящему, где никто не копает глубже, важен хайп, бренд и понты", "Ну вообще не заценила "Не смотрите наверх". Весь фильм было скучно, промотали до конца, поржали с концовки и так и не поняли, почему его все так нахваливают", "Не смотри наверх" шикарный правдивый фильм", "Фильм "Не смотри наверх" с ДиКаприо и вправду зашёл в современные реалии нашего мира", - написали комментаторы.

Ранее Ксения Собчак поставила своего сына на коньки, не забыв подшутить над коллегой по цеху Яной Рудковской. Она сыронизировала, что Платон "даст фору" Гном Гномычу, который с юных лет занимается фигурным катанием и идет по стопам знаменитого отца.