Обратившуюся спустя семь часов в полицию после ограбления вдову Градского заподозрили во лжи

Вдова композитора сообщила, что днем 16 января отправилась на своем авто по делам из дома в поселке Новоглаголево под Наро-Фоминском. Но у деревни Жедочи в нее врезалась машина. Рядом притормозило другое авто, из которой вышли трое человек и сели в ее автомобиль.
Марина Коташенко уточнила, что один из пассажиров угрожал ей пистолетом. Мужчина заявил, что за разбитую машину она должна им заплатить. Женщину заставили вернуться домой и отдать ценности, которые она прятала в одной из комнат. По имеющимся данным, это порядка ста миллионов рублей.
Затем грабители вынудили вдову Александра Градского отвезти их в соседнюю Апрелевку, откуда пересели другое авто и скрылись. Источник в правоохранительных органах отметил, что, скорее всего, все было спланировано преступниками заранее. Вероятно, за Мариной Коташенко наблюдали.
При этом некоторые детали рассказа вдовы композитора вызывают вопросы у полицейский. Им кажется странным, что она хранила крупную сумму дома, а не в банке. Кроме того, женщина обратилась к стражам порядка только через семь часов после ограбления. Сама избранница певца объяснила это тем, что пребывала в состоянии шока.
По одной из версий, Марина Коташенко могла так поступить, чтобы вывести из-под раздела часть богатого наследства. Ведь Александр Градский оставил после себя жилую и коммерческую недвижимость, земельные участки, автопарк люковых машин и другие ценности.
Сейчас наследниками звезды считают пять человек. Это двое детей от предыдущего брака музыканта, сама Марина Коташенко и двое их совместных с Александром Градским детей. Но общественности по сей день неизвестно, не было ли у 72-летнего певца завещания, в котором он четко прописывал, что и кому оставляет в случае своей смерти.