Обратившуюся спустя семь часов в полицию после ограбления вдову Градского заподозрили во лжи

Из загородного особняка Александра Градского похитили сто миллионов рублей. Неизвестные вынудили Марину Коташенко под страхом расправы отдать им эту сумму.



Вдова композитора сообщила, что днем 16 января отправилась на своем авто по делам из дома в поселке Новоглаголево под Наро-Фоминском. Но у деревни Жедочи в нее врезалась машина. Рядом притормозило другое авто, из которой вышли трое человек и сели в ее автомобиль.

Марина Коташенко уточнила, что один из пассажиров угрожал ей пистолетом. Мужчина заявил, что за разбитую машину она должна им заплатить. Женщину заставили вернуться домой и отдать ценности, которые она прятала в одной из комнат. По имеющимся данным, это порядка ста миллионов рублей.

Затем грабители вынудили вдову Александра Градского отвезти их в соседнюю Апрелевку, откуда пересели другое авто и скрылись. Источник в правоохранительных органах отметил, что, скорее всего, все было спланировано преступниками заранее. Вероятно, за Мариной Коташенко наблюдали.

При этом некоторые детали рассказа вдовы композитора вызывают вопросы у полицейский. Им кажется странным, что она хранила крупную сумму дома, а не в банке. Кроме того, женщина обратилась к стражам порядка только через семь часов после ограбления. Сама избранница певца объяснила это тем, что пребывала в состоянии шока.

По одной из версий, Марина Коташенко могла так поступить, чтобы вывести из-под раздела часть богатого наследства. Ведь Александр Градский оставил после себя жилую и коммерческую недвижимость, земельные участки, автопарк люковых машин и другие ценности.



Сейчас наследниками звезды считают пять человек. Это двое детей от предыдущего брака музыканта, сама Марина Коташенко и двое их совместных с Александром Градским детей. Но общественности по сей день неизвестно, не было ли у 72-летнего певца завещания, в котором он четко прописывал, что и кому оставляет в случае своей смерти.