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Шоу-бизнес
Кому достанется шикарный особняк Градского: Близкие остались с носом

Кому достанется шикарный особняк Градского: Близкие остались с носом

Александр Градский оставил после себя богатое наследство, за которое теперь борются его родственники. Появились новые данные о том, кто станет владельцем роскошного подмосковного дома покойного композитора.
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У музыканта четверо детей от разных браков и молодая вдова Марина Коташенко. Выяснилось, что его особняк в элитном поселке разделу не подлежит. Он давно оформлен на его четвертую жену. Видимо, Александр Градский заранее подумал о возлюбленной, чтобы после его смерти она не участвовала в дележке недвижимости с остальными наследниками.

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Кроме того, согласно документам, наставник шоу "Голос" Первого канала купил для двух младших сыновей от модели по две квартиры в столице. В собственности композитора осталось еще множество дорогой недвижимости, средства на счетах в банках, земля и автопарк люксовых автомобилей.

Однако самые жаркие споры близких певца разгорелись из-за его частного архива, в котором есть эксклюзивные фотографии Александра Градского, его переписка, дневники, ноты и т.д. Друзья маэстро заявили, что Марина Коташенко вскоре после его смерти забрала все архивные документы и увезла в неизвестном направлении.

Напомним, артист скончался 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет в реанимации. У звезды случился инфаркт головного мозга. Он оставил после себя богатое творческое наследие. Как писали "Дни.ру", многие россияне обвинили Первый канал в том, что телевизионщики "эксплуатировали" тяжелобольную знаменитость до последнего ради высоких рейтингов шоу "Голос".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 января 2022, 18:29 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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