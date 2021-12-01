Море слез: к гробу Градского выстроились сотни россиян

Прощание с Александром Градским началось 1 декабря в 10:00. Траурная церемония проходит в театре "Градский Холл".

Чтобы проводить музыканта в последний путь, народ занимал очередь заранее. Возле театра композитора собралось множество людей, для которых смерть Александра Градского стала личной трагедией. Его музыку любили разные поколения.

Так, хит "Как молоды мы были" и другие композиции помнят люди более старшего возраста. Молодежи артист больше знаком по наставничестве в шоу "Голос" Первого канала.

На глазах россиян на прощании с Александром Градским – слезы. Кадры с церемонии уже доступны в Сети. А вот на похоронах журналистам запретили снимать происходящее. Так распорядилась молодая вдова звезды Марина Коташенко. Семья народного артиста попросила СМИ уважать горе близких и не превращать прощание в шоу.

После гражданской панихиды гроб с телом знаменитости перевезут на Ваганьковское кладбище. Начало похорон намечено на 13:30. Ранее стало известно, что сам композитор желал быть похороненным рядом с родителями на Кузьмоловском кладбище, но родные выбрали Ваганьковское, где нашли свое последнее пристанище великие люди.

Напомним, Александр Градский умер 28 ноября в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Незадолго до этого исполнителя доставили в клинику с подозрением на инсульт.