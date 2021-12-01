Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

После слухов об измене жена Маликова превратилась в "живую мумию": Глаза не открываются
"Не выжил": Сенчукова появилась перед публикой без онкобольного Рыбина
Обнародованы официальные данные о состоянии обгоревшей Хлебниковой: Никто не угадал
Рухнувшая во время спектакля в зал Васильева помутилась рассудком
партнеры
Среда
1 декабря
Лента новостей
11:42
"Без обид только": Харламов поднял на смех осрамившегося Билана
11:42
"Русская рулетка": известная актриса заявила об игре Шукшиной со смертью
11:41
Почти 33 тысячи человек заразились коронавирусом в России за сутки
11:37
74-летнего Элтона Джона подвергли смертельной опасности: Покину вас навсегда
11:23
Сердце разрывается: первые кадры с частных похорон Градского
11:22
"Может, что-то личное": почему Седокова страдала в "ВИА Гре"
11:20
Поселила любовника в квартире покойного мужа и пролетела с наследством: как живет вдова Марьянова
11:09
Гороскоп на декабрь 2021 года
11:07
"Буду искать жениха": Винокур вышел в свет в розовом платье с фатой
11:06
Ресторан новой перуанской кухни с русскими мотивами открылся в Москве
10:56
Море слез: к гробу Градского выстроились сотни россиян
10:56
На Повереннову напали из-за сбежавшей из России дочери
10:31
Возбужденный Нагиев публично проехался по интимным предпочтениям Баскова: Всю жизнь в наклоне!
10:03
Сделано важное заявление о последних днях Градского: Был шанс на жизнь
09:37
Убитый горем Лещенко отказался занять почетное место Градского: Я бы никогда!
09:10
Похороны Градского: безутешные россияне прощаются с музыкантом
09:02
Скрывали ее рождение 13 лет: какой выросла особенная дочь Федора и Светланы Бондарчук
09:00
Пышные формы, откровенные мини и любовь к плохим мальчикам: какой стала 23-летняя внучка Михаила Боярского
08:56
Владимир Путин: Не цель России – мое переизбрание
08:46
Изрезанная 58-летняя Мур вызвала оторопь: Верни себе лицо!
08:44
"Загнали его": Первый канал упрекнули в смерти Градского
06:33
Измена принца Уильяма: Подругу Кейт Миддлтон сочли любовницей ее мужа
04:41
"Идеальная пара будет!": молодой вдове Градского нашли нового мужа
02:24
День Платона и Романа: народные приметы 1 декабря
23:58
"Стресс и травма": что ждет сына влюбленной Иды Галич
22:01
Политолог Макеева: НАТО не сможет объяснить продвижение к российской границе
21:46
"Нужно обратиться за помощью": какой страшный секрет хранит Билан?
21:44
Россиянам посоветовали не выезжать за рубеж на Новый год из-за нового штамма коронавируса
21:34
Появилась информация о тайной свадьбе пенсионера Кузьмина
21:16
Экс-глава МИД Украины Огрызко заявил о скором распаде России: Повторит судьбу СССР
21:10
В подмосковном Солнечногорске мужчину придавило трубой после обвала грунта
20:54
"Наконец-то помер": не успевшую похоронить Градского вдову публично унизили
20:46
Житель Геленджика заказал из Европы 7,6 кило наркотиков
20:21
Пригрозивший Западу ядерным оружием Лукашенко хочет придать себе значимости – аналитик Асафов
20:17
Алчный Тарзан решил заработать на Королевой: начальная цена – 5 миллионов
19:51
"Люблю тебя каждое мгновение": 52-летняя Бондарчук испытала счастье материнства
19:38
Второй подбородок и штаны до ушей: Звезда "Дома-2" возненавидела свою беременность
19:32
"Очень плохо": у погулявшей на попойке Пугачевой отказали рука и нога
19:17
Лукашенко сообщил о намерении посетить Крым: это будет означать признание полуострова
18:48
"Тридцать один год программе": легендарное шоу "Поле чудес" больше не будет выходить
18:40
Легкость, грация и хрупкие плечи: изменившуюся Волочкову не узнали
18:28
Академик РАН предложил наказать Европу прекращением поставок газа из России
17:44
"Это ужасно!": Кушанашвили выпорол Распутину в студии ток-шоу
17:43
Его заставили: всплыли детали тайной свадьбы Градского за месяц до смерти
17:12
Попавший в тюрьму Саакашвили отказался посещать судебные заседания
16:58
Покаялся: Сафронов использовал Градского в корыстных целях
16:40
"Бездушный побрякушник": Прибитый смертью Киркоров плюнул на мертвого Градского
16:15
Названы распространенные ошибки покупателей вторичного жилья
16:09
Политолог Ломов: Запад смеется над рвением Зеленского ускорить процесс вступления Украины в НАТО
16:04
"Рассекали со спины, ребра подпиливали": сжираемая раком Симонова рассказала о страхе смерти
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Антипрививочница Шукшина отказалась от празднования Дня победы: Добровольно впустили клешни фашистской гниды
Изувеченную Бузову экстренно госпитализировали: Капельницы и физиотерапия
Когда Макеева получит первые алименты на сына своего нового мужа
"Я люблю сосать и ****ться в попу!": сменяющий по пять партнеров за ночь Рома Желудь откровенно о гей-сексе
"Страшилище – жуть": Изуродованный сын Яковлевой дошел до крайности
"Спасибо, что не умер в прямом эфире": ведущая об издевательствах Первого канала над больным Градским
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Фото: Дни.ру Фото: Дни.ру
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Море слез: к гробу Градского выстроились сотни россиян

Прощание с Александром Градским началось 1 декабря в 10:00. Траурная церемония проходит в театре "Градский Холл".

Продолжение: Сердце разрывается: первые кадры с частных похорон Градского

прочитано 518 раз

Чтобы проводить музыканта в последний путь, народ занимал очередь заранее. Возле театра композитора собралось множество людей, для которых смерть Александра Градского стала личной трагедией. Его музыку любили разные поколения.

Фото: Дни.ру

Так, хит "Как молоды мы были" и другие композиции помнят люди более старшего возраста. Молодежи артист больше знаком по наставничестве в шоу "Голос" Первого канала.

Фото: Дни.ру

На глазах россиян на прощании с Александром Градским – слезы. Кадры с церемонии уже доступны в Сети. А вот на похоронах журналистам запретили снимать происходящее. Так распорядилась молодая вдова звезды Марина Коташенко. Семья народного артиста попросила СМИ уважать горе близких и не превращать прощание в шоу.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

После гражданской панихиды гроб с телом знаменитости перевезут на Ваганьковское кладбище. Начало похорон намечено на 13:30. Ранее стало известно, что сам композитор желал быть похороненным рядом с родителями на Кузьмоловском кладбище, но родные выбрали Ваганьковское, где нашли свое последнее пристанище великие люди.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Напомним, Александр Градский умер 28 ноября в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Незадолго до этого исполнителя доставили в клинику с подозрением на инсульт.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Дни.ру
Автор: 1 декабря 2021, 10:56 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Поселила любовника в квартире покойного мужа и пролетела с наследством: как живет вдова Марьянова

Что происходит в жизни Ксении Бик
Шоу-бизнес

Сделано важное заявление о последних днях Градского: Был шанс на жизнь

Музыкант мог себя спасти
Шоу-бизнес

83-летняя Ахеджакова об отношениях с 55-летним актером: Много нежности

Артистка много лет знакома с коллегой
Шоу-бизнес

"Очень плохо": у погулявшей на попойке Пугачевой отказали рука и нога

Приступ настиг неожиданно

Гороскоп

Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году

Здоровье

Почти 33 тысячи человек заразились коронавирусом в России за сутки
Россиянам посоветовали не выезжать за рубеж на Новый год из-за нового штамма коронавируса
Академик РАН сравнил "антиваксеров" с террористами
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья

Спорт

Милохин и Медведева не удержались от страстного поцелуя в губы на глазах у всех
"Просто шик": Загитова оголила роскошные ноги
После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха

Регионы

В Долгопрудном мужчина убил брата гвоздодером
В Челябинске задержали пенсионера за убийство 33-летней давности
В горах Сочи фура сорвалась с обрыва
Под Челябинском посетителя ресторана встретила большая крыса
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+