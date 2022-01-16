"Сочетание алчности с наглостью": Кушанашвили плюнул в опозорившуюся Собчак

Ксения Собчак не перестает оказываться в центре скандалов.

После выхода в декабре интервью журналистки с блогером и коучем Еленой Блиновской, которую называют "главной инфоцыганкой страны", Ксению стали обсуждать и сравнивать с героиней ролика. То Собчак предлагали запустить свой курс, то обвиняли в хайпе. Сама Елена в интервью обещала "плюнуть Ксении в рожу" и еще много чего. Шумиха вокруг разговора никак не утихнет.

Шоумен Отар Кушанашвили тоже не смог пройти мимо нашумевшей беседы. Он не поддерживает ни одну из сторон, на которые разделилась общественность. Ни Собчак, ни Блиновская не являются для него примерами, но, как оказалось, к Ксени Анатольевне он питает большую симпатию. "На фоне омерзительной Елены Ксения — просто Дженнифер Энистон эпохи сериала "Друзья", – резко высказался Отар.

По мнению Кушанашвили, марафоны, которые продает Блиновская, обман и провокация, а Елене не мешало бы обратить внимание на себя. Он успел пройтись по умственным способностям бизнес-тренера и ее предпринимательским задаткам. "Сочетание алчности с наглостью при известной дозе производит на общество консолидирующее действие большой силы". Это и про Блиновскую, и про Собчак", – плюнул журналист в обеих популярных женщин.

Ранее стало известно, что Ксения Собчак опозорилась, навредив экологии.