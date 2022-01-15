"Задыхается": Собчак закидали камнями за омерзительную выходку

Ксения Собчак в очередной раз возмутила общественность. По мнению людей, ведущая нанесла вред природе.

Ксения Собчак известна своим умением эпатировать публику. Чем бы ни занималась знаменитость, будь то бизнес или политическая деятельность, она никогда не оставляла людей равнодушными.

Необдуманные действия зачастую выходят Ксении Анатольевне боком. Свежий пост телеведущей в "Инстаграм" вызвал бурную реакцию о пользователей.

Чтобы повеселить поклонников, Ксения сфотографировалась с шаром в форме лошади и сообщила, что загадала желание. "Может, проблема в том, что я запускаю в небо шарики не той формы?", — написала звезда.

Многие подписчики не оценили юмор звезды. Они посчитали, что Собчак занимается вредительством.

"Вселенная задыхается от шариков, вот и не отвечает", "Что там по экологическим вопросам?", "Не засоряйте атмосферу шариками", "Никакие шарики не надо отпускать, хватит мусорить", "Можно уже перестать запускать шарики. Самое вредное в марафоне Блиновской — именно они. Желания и без шарика сбудутся!", "Вообще запускание шариков — это уже сама по себе проблема", "Запуск шаров в небо вредит окружающей среде. Лучше пахать как лошадь в направлении своей цели. Тогда точно желания исполнятся", "Уже все успокоились вроде, а Ксению не отпускает", — написали возмущенные юзеры.

Стоит отметить, что нашлись и те, кому пришлась по душе шутка кумира. "Шарик с лошадью... Самоирония на 10 из 10", "Человек, умеющий посмеяться над собой – всегда запускает в небо именно те шарики", — поделились эмоциями комментаторы.