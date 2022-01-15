"Помолимся": Раздавленный Бероев шокирован состоянием тяжелобольного Куравлева

Егор Бероев высказал слова поддержки Леониду Куравлеву.

Артист буквально раздавлен новостью о тяжелой болезни старшего коллеги. Егор опубликовал в своем блоге архивное фото из совместного фильма и написал слова поддержки Леониду Вячеславовичу. "Леонид Вячеславович сейчас очень болеет. Помолимся за него! Это потрясающий человек и великолепный актер! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Бероев.

Поклонники поддержали артиста и пожелали скорейшего выздоровления Куравлеву. "Выздоровления одному из самых любимых и талантливых артистов", "Здоровья вам, наши любимые и талантливые артисты. Спасибо за прекрасные фильмы!", "Господи спаси и помоги Леониду Вячеславовичу", "Пусть скорее поправляется наш обожаемый Леонид Куравлев! Единственное за что переживаю, зачем его в эту коммунарку запихнули, не приведи Господь залечат!", "Вчера узнали... Любимейший актер нашей семьи! Тысячу раз здоровья, моральных сил, тепла на сердце!", – написали комментаторы.

Напомним, Леонид Куравлев накануне попал в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Сначала состояние артиста было нормальным, но позже все ухудшилось. Поражение легких стало значительнее, 85-летнему Куравлеву диагностировали тяжелое поражение мозга. Сейчас артист может с дышать самостоятельно, врачи следят за его здоровьем и делают все возможное.