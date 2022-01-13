Попавшему в Коммунарку Куравлеву поставили страшный диагноз: Тяжелое поражение мозга

На днях 85-летний Леонид Куравлев оказался в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Сначала врачи обнаружили у звездного пациента небольшой процент поражения легких и диагностировали вирусную пневмонию. При этом тесты на ковид показали отрицательный результат. Теперь выяснилось, что положение народного артиста гораздо серьезнее. Медики выявили у Леонида Куравлева так называемую ЦВБ.

Этот страшный диагноз свидетельствует о тяжелом поражении головного мозга. Такая болезнь крайне негативно влияет на сосуды и препятствует нормальному кровообращению в мозге, в результате чего могут развиться очень опасные последствия.

Как удалось выяснить "КП" непосредственно у медиков, помимо ЦВБ, у звездного пациента обнаружили ишемию мозга третьей степени и некоторые другие проблемы. Все это отражается на текущем состоянии пациента. На данный момент поражение мозга выражается в нарушении мыслительного процесса, речи, памяти, а также функции глотания.

Несмотря на тяжелое состояние и поражение легких, Леонид Вячеславович все же может дышать самостоятельно и обходится без аппарата ИВЛ. К счастью, все жизненно важные процессы в организме народного артиста активны. Врачи изо всех сил борются за жизнь 85-летнего мужчины, а поклонники молятся о его скорейшем выздоровлении.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что в реанимацию Леонид Куравлев попал из специального заведения для пожилых, в котором, по решению родственников, он проживал в последнее время.