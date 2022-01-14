Брюзжащая желчью Собчак взорвалась: Отвратительная помойка

Журналистка прибыла в в аэропорт "Домодедово" и, судя по всему, спокойно ожидала свой ранний рейс. Однако утро знаменитости началось вовсе не с кофе. На кадрах, которые опубликовала Ксения, видно, что она сидит в кресле, а людей вокруг практически нет. В какой-то момент вдруг прозвучал сигнал тревоги и всех попросили покинуть здание.
После всех терактов и волнений в мире Ксения Собчак испугалась, что что-то и правда происходит. Однако оказалось, что все это было лишь учебным сигналом, чтобы подготовить всех к чрезвычайной ситуации при ее возникновении.
Произошедшее же просто вывело знаменитость из себя. Она обратилась к совладельцу и председателю наблюдательного совета аэропорта "Домодедово", Валерию Михайловичу Когану, а также к председателю совета директоров аэропорта, Дмитрию Владимировичу Каменщику. Журналистка резко назвала "Домодедово" "отвратительной помойкой" и предложила предпринимателям "сделать нормальный аэропорт".
Ксения Собчак опубликовала ролик и указала, что так не должно быть. Ее возмутил тот факт, что сигнализация, которую она назвала нецензурным словом, вызвала панику у людей в шесть часов утра. Она заявила, что можно было предупредить людей об учебной тревоге, как сообщает "360".