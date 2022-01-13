В доме престарелых рассказали об оставленном родными Куравлеве: Лежал без движения

После того, как звезда советского кино попала в больницу в Коммунарке с подозрением на ковид, в СМИ просочилась информация о том, что Куравлев якобы жил в московском доме для престарелых людей и инвалидов "Идиллия" и вообще был брошен многочисленными родственниками.
Поклонники забили тревогу: неужели талантливый актер брошен собственными сыном и дочерью?
В учреждении прокомментировали данную информацию. По словам сотрудников дома для престарелых, 85-летний актер действительно жил у них, однако дети Леонида Куравлева, сыгравшего в фильме "Самая обаятельная и привлекательная" навещали отца.
В доме престарелых Куравлев чувствовал себя неважно. Он был очень слаб, не хотел ни с кем общаться. По словам сотрудника учреждения, актер "лежал без движения". С ним работали психологи.
Спустя какое-то время Куравлева стали вывозить на каталке на прогулки. Потом Леонид Куравлев и сам стал ходить на свежий воздух.
Работники учреждения подчеркнули, что сын и дочь навещали отца и не бросали его, как пишут в некоторых СМИ.
"Приезжали сын с невесткой, поставили ему собственную нарядную елку на Новый год. Никто его не бросал, это какая-то обидная ерунда", – заключил работник учреждения.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что у Куравлева в больнице нашли небольшой процент поражения легких и вирусную пневмонию. ПЦР-тесты были отрицательные. Позже выяснилось, что у актера ЦВБ, то есть поражение мозга.