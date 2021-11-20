"Как больно": Гришаеву пришибло смертью

Утро 20 ноября для многих стало грустным.

В субботу скончался народный артист России Валерий Гаркалин. Через полгода ему должно было исполниться 68 лет. Последние несколько недель зараженный коронавирусом артист находился в коме. В это состояние актера ввели врачи, потому что ему становилось только хуже. Причина смерти – полиорганная недостаточность.

Узнав о трагедии, актриса Нонна Гришаева решила сделать публикацию в "Инстаграм" и таким образом почтить его память. Заслуженная артистка России написала, что Гаркалин был невероятным артистом, которого невозможно заменить. "Как больно и грустно сегодня с утра", – скорбит знаменитость.

Нонна напомнила, что вместе с Валерием Борисовичем работала над фильмами. Из-за того, что Гаркалин часто смешил Гришаеву, приходилось снимать много дублей. В числе их совестных работ – сериалы "Люба, дети и завод", "Кто в доме хозяин" и "Моя прекрасная няня", а также фильм "Ландыш серебристый 2".

После смерти Валерия Гаркалина актриса Жанна Эппле призналась, чтобы раньше была влюблена в артиста, поэтому ей особенно тяжело пережить боль утраты. Судя по тому, что рассказала актриса журналистам, актер предчувствовал свою кончину. Об этом ранее писали "Дни.ру"