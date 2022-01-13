"Прощаемся": Издыхающую в больнице Апину доконали старые болячки

57-летняя певица сломлена. Алена Апина обратилась к фанатам полушепотом.

"Девочка, плачь, все пройдет весной", — пела Алена Апина в годы былой славы. Сейчас она этот совет к своей жизни не применяет. Звезда до того запустила себя, что оказалась на больничной койке с большими проблемами под старый Новый год. Тянуть больше нельзя.

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Знаменитость записала себя на видео в лежачем положении и показала поклонникам. Будто бы издыхая, едва слышно Алена Апина произнесла речь о своем состоянии. Она уточнила, что ее доконал не ковид, а недолеченные недуги. "Как же плохо болеть", — взвыла от беспомощности артистка.

В кадре она выглядела весьма непрезентабельно: взлохмаченный хвост, складки на шее, бледность кожи. В ее глазах отражалась печаль, а в голосе – грусть. Алена Апина не стала говорить, что именно случилось, но намекнула на большие перемены и значительное медицинское вмешательство.

"В старый Новый год прощаемся со старыми болячками! Завтра все будет по-новому! Все будет хорошо! Любимое 13 число мне в помощь!" — добавила звезда в описание к ролику.

Жуткое заявление звезды поставило народ на уши. Фанаты распереживались за любимого кумира в тяжелой жизненной ситуации. Алена Апина вызвала у людей беспокойство и тревогу. Они пожелали ей скорейшего выздоровления и оставили теплые слова поддержки.