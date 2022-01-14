Не Богомолов: Собчак показала любимого партнера

Журналистка опубликовала снимок с горнолыжного склона, на котором стоит со сноубордом и в полном обмундировании. "С любимым партнером не только работаем, но и отдыхаем – рядом", – подписала снимок Ксения. Правда компанию на горе Собчак составил не ее муж Константин Богомолов, а предпринимательница Юлия Прудько.
Супруг ведущей, кстати, отдыхает вместе с ней, но на горнолыжной трассе, видимо, Ксения предпочитает быть в компании коллеги. Подписчики порадовались за девушек, но многие отметили, что Собчак – трудоголик и работает даже на отдыхе.
"Креативные и счастливые , люблю таких девчонок", "Когда работа превращается в отдых – это ли не здорово?", "Супер, когда такие хорошие отношения", "Эмоциональное фото, здорово!", "Зачетный костюмчик", "Ксения, дай людям от летучек отдохнуть в отпуск", "Ксения, а отдыхать в отключке от интернета, соцсетей и работы Вы умеете? Или Вы неисправимый трудоголик?", – написали комментаторы.
Ранее Ксения Собчак высказалась о просмотренных новинках кино. Она порекомендовала три фильма, особенно отметив актерскую работу Леонардо Ди Каприо в фильме "Не смотри наверх". Собчак так восхитилось работой, что даже захотела обнять известного актера "за смелость".