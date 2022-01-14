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Шоу-бизнес
Не Богомолов: Собчак показала любимого партнера

Не Богомолов: Собчак показала любимого партнера

Ксения Собчак отдыхает в Куршевеле с мужем и знаменитыми коллегами.
прочитано 127 раз

Журналистка опубликовала снимок с горнолыжного склона, на котором стоит со сноубордом и в полном обмундировании. "С любимым партнером не только работаем, но и отдыхаем – рядом", – подписала снимок Ксения. Правда компанию на горе Собчак составил не ее муж Константин Богомолов, а предпринимательница Юлия Прудько.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Супруг ведущей, кстати, отдыхает вместе с ней, но на горнолыжной трассе, видимо, Ксения предпочитает быть в компании коллеги. Подписчики порадовались за девушек, но многие отметили, что Собчак – трудоголик и работает даже на отдыхе.

"Креативные и счастливые , люблю таких девчонок", "Когда работа превращается в отдых – это ли не здорово?", "Супер, когда такие хорошие отношения", "Эмоциональное фото, здорово!", "Зачетный костюмчик", "Ксения, дай людям от летучек отдохнуть в отпуск", "Ксения, а отдыхать в отключке от интернета, соцсетей и работы Вы умеете? Или Вы неисправимый трудоголик?", – написали комментаторы.

Ранее Ксения Собчак высказалась о просмотренных новинках кино. Она порекомендовала три фильма, особенно отметив актерскую работу Леонардо Ди Каприо в фильме "Не смотри наверх". Собчак так восхитилось работой, что даже захотела обнять известного актера "за смелость".

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 января 2022, 11:49 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак, Тодоренко и другие российские звезды, лишившиеся денег и работы из-за скандала

комментарии

Ответить:

Гость943601
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Для этой кобылицы уже придумали сноуборд для 4 копыт?
Гость936250
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