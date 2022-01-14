"Распустила руки": Лолита с огромными конечностями вызвала оторопь

Артистка опубликовала очередной забавный ролик, в котором общается со стилистом Игорем Гуляевым. На днях знаменитости вместе ходили в бассейн. Тогда постройневшая Лолита восхитила дизайнера и поклонников своей фигурой. Гуляев даже высказался, что певица потеряла "половину тела", подписчики согласились с Игорем.
В новом ролике Лолита призналась, что очень голодна и напомнила Гуляеву его слова о своем похудении. "Только сказал, что я похудела, а я жрать хочу", - сообщает артистка. Не остается без внимания и ее образ. Звезда предстала в необычной накидке-шарфе, на концах которой огромные руки. Странные искусственные конечности вызвали оторопь у пользователей Сети.
"Я так вами горжусь, хочу чтоб у меня было столько же сил и смелости быть собой! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Руки-загребуки!", "Лола в надежных руках", "И куда это носить? В Москве в этом холодно ,если только до машины, на сьемки, на сцену выйти ради прикола", "Лола ты где тарится шмотками? на какой планете. Явно не на Земле", "Руки базуки", "Есть такая же для ног?", – написали комментаторы.
Сама Лолита не упустила возможности блеснуть юмором, интересное дополнение к образу не осталось без ее комментария. "Распустила Лола руки", – констатировала звезда.