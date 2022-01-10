"Шли бы вы!": Лолита взорвалась после предложения избавиться от пагубных привычек

58-летняя Лолита Милявская любит эпатировать публику. Звезда известна и своим бурным темпераментом. Она не дает себя в обиду хейтерам, достойно ставя их на место. На сей раз она резко ответила незнакомому "доброжелателю".

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