"Шли бы вы!": Лолита взорвалась после предложения избавиться от пагубных привычек

Певица поделилась случившимся в своем инстаграм-аккаунте. Она рассказала, что получила предложение избавиться от всех проблем. Артистке написал мужчина, представившийся Александром. Он заявил, что его клиника ментального здоровья находится в Европе.
По словам незнакомца, в учреждении лечат, в том числе, наркозависимость, а также сексуальную и никотиновую зависимости. На такое предложение Лолита Милявская ответила довольно резко. Она дала понять, что намерена радоваться жизни.
"Шли бы вы!", – в сердцах заявила знаменитость. Больше всего исполнительницу насмешило предложение избавить ее от интимной зависимости. Она объяснила, что с удовольствием оставит себе "и сексуальную зависимость тоже".
Также Лолита Милявская поиронизировала над популярным способом обмана людей в Сети. По ее словам, это предложение из серии "марафонов", которые "лечат все" удаленно. Певица призвала поклонников не вестись на подобные "панацеи".
Напомним, в минувшем году звезда скинула 12 килограммов, чем очень гордится. Теперь она не стесняется носить более откровенные наряды. Артистка заверила, что избавиться от лишнего веса ей помог эндокринолог.
Как писали "Дни.ру", ранее Лолита Милявская рассказала о том, что уже долгое время не пьет спиртное. Вокалистка отказалась от алкоголя, чтобы принимать все необходимые препараты, которые выписал ей доктор.