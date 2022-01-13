"Куда делась половина тела": Исхудавшая 58-летняя Лолита в купальнике восхитила формами

Лолита сильно изменилась и помолодела.

Кардинальные изменения артистки восхищают публику уже не первый месяц. Раньше Лолита была в теле и эпатировала публику вызывающими нарядами. К 58 годам певица решила кардинально сменить имидж. Она сильно похудела, сбросив более 15 килограмм. Стиль в одежде тоже сильно изменился, Лолита начала носить более сдержанные и модные наряды.

В своем блоге Лолита опубликовала видео, в котором предстала в купальнике в компании дизайнера Игоря Гуляева. Из подписи очевидно, что они собрались в бассейн. Игорь снимает Лолиту на видео, комментируя происходящее. Он восхищается формами похудевшей артистки. "Куда делась половина тела", – недоумевает стилист.

Подписчики бурно поддержали Гуляева, сказавшего, что Лолита выглядит потрясающе. "Обожаю вас, вы крутая", "Харизма за километры", "Лолита всегда супер!", "Как всегда прекрасна", "Лолита восхищаюсь тобой, скажи секрет, как ты это все смогла сделать!?", "Лолита, делитесь секретом, как вы похудели? Я тоже хочу выглядеть, как вы", "Лолита как же вы похудели, красотка", "Вы шикарно выглядите!", "Обожаю Вас, Лолита. Вы для меня пример", – написали комментаторы.