"Хватит ли времени": Малышева вынесла вердикт страдающему от Паркинсона Зайцеву

Страдающий болезнью Паркинсона кутюрье редко появляется на публике, однако дело его процветает. Дом моды продолжает выпускать новые коллекции и радовать преданных фанатов. Накануне состоялся показ мод в музее "Собрание", на котором Зайцев присутствовал лично.
В зале собрались многие представители шоу-бизнеса и ценители творчества Вячеслава Михайловича. В числе гостей оказалась и Елена Малышева. Ведущая программы "Жить здорово" обратила внимание не только на коллекцию одежды, но и на самого модельера.
Елена Васильевна буквально вынесла вердикт Тяжелобольному Зайцеву. "Я не знаю, хватит ли сил и времени у дизайнера сделать еще один показ. Он болеет и борется (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказалась Малышева в своем блоге в "Инстаграме".
Подписчики поддержали ведущую и высказали слова сочувствия кутюрье. "Здоровья мастеру... красота, наверное, спасет мир", "Талантище! Дай бог ему здоровья! ", "Чисто по-человечески жалко Вячеслава Михайловича, что его настигла такая неизлечимая болезнь", "Великий художник! Здоровья, сил и добра от людей!", "Великий человек, жаль время не щадит никого", – написали комментаторы.