"Жирная бабища – кошмар!": Исколотую шприцами Апину показали без прикрас

Российская певица Алена Апина предстала перед народом в удручающем виде.

Экс-солистка группы "Комбинация" приняла участие в шоу "Суперстар", чем осталась крайне недовольна. Алена Апина заявила, что столкнулась с вопиющим непрофессионализмом окружающих людей. А "вишенкой на торте" стала видеозапись проекта — знаменитость запечатлели на камеру в непрезентабельном облике.

Исполнительница хита "Электричка" возмущена работой оператора программы. Благодаря ракурсу съемки, Алена Апина превратилась в кадре в полную даму. Разглядывать материалы спокойно она не смогла. "Смотрю: передо мной жирная бабища с таким лицом! Это вообще кошмар какой-то!" — пожаловалась знаменитость.

Возмутил артистку и другой деликатный момент — вся страна увидела посинения на ее коже. Дело в том, что накануне выступления Алена Апина посетила косметолога. Там ей сделали мезотерапию — звезду искололи шприцами ради красоты. Однако временный эффект процедуры в виде синяков скрыть не удалось. На шоу "Суперстар" певицу умудрились показать без прикрас.

Артистка отметила, что вживую выглядит иначе, имея нормальное лицо русской женщины. Также Алена Апина поведала, что ее ежедневно зовут замуж, она счастлива и у нее все хорошо. О том, кто претендует на руку и сердце, певица не стала распространяться.