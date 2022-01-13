"Именно она": Пугачева обрекла Волочкову на проблемы

Стало известно о неожиданных трудностях, которые испытала Анастасия Волочкова, чтобы Алла Пугачева была довольна.

Примадонна российской эстрады давно не стремится быть обсуждаемой, поскольку уединение в кругу семьи без слухов и сплетен доставляет ей больше удовольствия. Несмотря на непубличную скрытную жизнь, Алла Пугачева все равно фигурирует в различных проектах, поскольку другие звезды шоу-бизнеса ее вспоминают.

Недавно Анастасия Волочкова приняла участие в комедийном ютуб-шоу "Что было дальше?". Внезапно для зрителей она вспомнила об исполнительнице хита "Айсберг". Блондинка с гордостью сообщила, что имела честь тесно сотрудничать с вокальной дивой, и поделилась подробностями.

"Знаете, меня когда Алла Борисовна Пугачева в свой спектакль пригласила... Да, именно она позвала меня сначала. Она меня позвала для того, чтобы просто сделать шпагат, мы сделали сценку, все дела. А потом она меня уже в Минске пригласила, чтобы я уже выступала с ее шоу-балетом", — заявила светская львица.

Однако в рассказе Анастасия Волочкова упомянула о неприятности. Алла Пугачева обрекла звезду на проблемы в работе. Показывать мастерство балерине приходилось в туфлях на высоком узком каблуке, что очень усложняло поставленную задачу. "Сесть на шпагат — это не вопрос, а вот встать на шпильках..." — эмоционально высказалась артистка.