Рядом с Началовой: 85-летний Куравлев успел заказать себе дорогой памятник

Леонид Куравлев больше недели провел в реанимации под аппаратом ИВЛ. В последнее время он жил в доме престарелых, там и заболел пневмонией. Когда температура стала резко расти, а сатурация падать, врачи приняли решение о его госпитализации в "Коммунарку". По их словам, состояние осложнялось возрастом актерам и его затяжной депрессией. Мол, он перестал есть, говорить, только плакал все время... прочитано 284 раза Супруга актера – учитель английского языка Нина Васильевна – ушла из жизни в апреле 2012 года. Они познакомились на катке, когда Леониду было всего шестнадцать лет, а Нине — тринадцать. И прожили вместе 52 года. ПО ТЕМЕ Названо место похорон Леонида Куравлева После кончины любимой жены актер вел затворнический образ жизни, практически не появляясь на публике, да и просто на улицу выходил редко. А на черном гранитном памятнике, который он установил на Троекуровском кладбище столицы, артист заранее выбил и свое имя, как бы указывая детям и внукам на место желаемого будущего погребения. Просто не хотел никого обременять и все сделал сам. Оставалось только добавить даты жизни... Ту могилу найти легко, если ориентироваться на захоронения пианиста Николая Петрова. актеров Марины Голуб и Владислава Галкина. А в марте 2019 года, недалеко от могилы жены Куравлева, упокоилась и певица Юлия Началова... Сегодня ее захоронение – самое посещаемое на Троекуровском кладбище. Правда, недавно любимый миллионами артист решил переделать памятник, который был на могиле жены. Артист, как сообщил канал "Рен ТВ", обратился к известному художнику Никасу Сафронову с просьбой сделать эскиз общего с любимой Ниной монумента. По роковому стечению обстоятельств, когда проект был готов, Куравлев заболел и попал в реанимацию, словно почуяв, что свою миссию выполнил. Напомним, Леонид Куравлев стал известен благодаря фильму Василия Шукшина "Живет такой парень". Он снялся более чем в 200 фильмах, среди которых "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная". ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com Автор: Иван Губкин 12 января 2022, 08:00 Источник: "ДНИ.РУ" ✓ Надежный источник