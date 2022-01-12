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Шоу-бизнес
Легкое атрофировалось: певица МакSим нуждается в пересадке

Легкое атрофировалось: певица МакSим нуждается в пересадке

Марина Максимова столкнулась с проблемами со здоровьем после перенесенного ковида.
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Для певицы МакSим 2021 год выдался поистине тяжелым. Женщина заболела коронавирусом, попала в больницу и несколько месяцев пролежала в коме. Врачи боролись за жизнь артистки, к счастью, им удалось стабилизировать состояние звезды.

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 Марина Сергеевна Максимова (МакSим)

Марина Сергеевна Максимова (МакSим) певица

Как оказалось, эта история не обошлась для исполнительницы без последствий. Лечение по итогу негативно сказалось на одном легком Марины Максимовой. Из-за сильнодействующей терапии оно практически атрофировалось, поэтому теперь певица нуждается в пересадке органа.

"Пятый канал" со ссылкой на источник рассказал, что причиной тому стала колоссальная нагрузка, которую пережила артистка во время лечения от коронавируса. МакSим делали вентиляцию легких, в итоге ткань осталась в минимальном количестве. К сожалению, самостоятельно восстановиться не получится, а потому женщине необходима донорская пересадка.

Многие переживают о том, как исполнительница потом будет петь. И сможет ли вообще. По мнению экспертов, Марина, возможно, сможет вернуться на сцену, поскольку связки у нее в норме. Однако артистка вряд ли сможет вытягивать длинные ноты, поскольку запас воздуха в легких уменьшится.

Напомним, что болезнь сказалась и на душевном состоянии звезды. По словам близких, Максимова не думает о возвращении в шоу-бизнес, а хочет посвятить всю себя воспитанию детей.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 января 2022, 10:26 Источник: "Пятый канал" • Требует проверки
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