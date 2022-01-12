Легкое атрофировалось: певица МакSим нуждается в пересадке

Для певицы МакSим 2021 год выдался поистине тяжелым. Женщина заболела коронавирусом, попала в больницу и несколько месяцев пролежала в коме. Врачи боролись за жизнь артистки, к счастью, им удалось стабилизировать состояние звезды.
Как оказалось, эта история не обошлась для исполнительницы без последствий. Лечение по итогу негативно сказалось на одном легком Марины Максимовой. Из-за сильнодействующей терапии оно практически атрофировалось, поэтому теперь певица нуждается в пересадке органа.
"Пятый канал" со ссылкой на источник рассказал, что причиной тому стала колоссальная нагрузка, которую пережила артистка во время лечения от коронавируса. МакSим делали вентиляцию легких, в итоге ткань осталась в минимальном количестве. К сожалению, самостоятельно восстановиться не получится, а потому женщине необходима донорская пересадка.
Многие переживают о том, как исполнительница потом будет петь. И сможет ли вообще. По мнению экспертов, Марина, возможно, сможет вернуться на сцену, поскольку связки у нее в норме. Однако артистка вряд ли сможет вытягивать длинные ноты, поскольку запас воздуха в легких уменьшится.
Напомним, что болезнь сказалась и на душевном состоянии звезды. По словам близких, Максимова не думает о возвращении в шоу-бизнес, а хочет посвятить всю себя воспитанию детей.