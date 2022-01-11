Еле оправившаяся МакSим засветила интимное место

После того, как звезда буквально вернулась с того света, поборов коронавирус, ее фанаты вздохнули с облегчением. Ведь она находилась на волосок от смерти.
Теперь Марина Максимова регулярно делится с публикой в своем инстаграм-аккаунте новостями о карьере и личной жизни. Певица МакSим разместила два фото, на которых позирует в откровенном платье, которое больше похоже на купальник.
Раздвинув ноги, артистка засветила свое интимное место. Подписчики осыпали знаменитость комплиментами. Более строгие комментаторы же отметили, что 38-летней вокалистке не следовало бы выставлять подобные интимные фотографии напоказ.
Россияне напомнили, что у исполнительницы подрастают две дочери, которые видят поведение матери. Отметим, что ходят слухи, что певица МакSим ждет третьего ребенка. Однако они не нашли подтверждения.
Напомним, год у певицы МакSим выдался очень тяжелым. Летом она тяжело заболела, долгое время находилась в коме на аппаратах искусственного жизнеобеспечения. Звезда по сей день восстанавливается и борется с последствиями болезни.