71-летняя Бабкина осталась одна: Ужасный человек, неадекватная

Надежде Бабкиной сейчас 71 год. При этом выглядит она прекрасно и всегда находится в прекрасном расположении духа. Однако слухов о ее темпераменте ходит множество.

Надежда Георгиевна дала откровенное интервью и сообщила, что ни один человек из первого состава "Русской песни" не остался с ней. Так, артистку, руководившую ансамблем, оставили все. Сама она относится к ситуации с некоторой долей иронии. Она вспомнила, что "поговаривают" многие о том, какая она сложная женщина. "Ужасный человек, неадекватная", – вспомнила знаменитость.

При этом, по словам артистки, вокруг нее находятся те люди, которым всегда хочется ее обнять и услышать дельный совет. Она отметила, что, когда ее нет, близкие скучают и часто звонят ей. Сама она не жалеет о том, что многие покинули ее. Исполнительница указала, что всегда двигается вперед, а сейчас состав ее коллектива и вовсе стал очень молодым.

При этом Надежда Бабкина крайне тепло отзывается о коллегах по программе "Модный приговор". Она призналась, что очень уважает Эвелину Хромченко. По словам артистки, она была бы готова пойти с ней в разведку. Ведущая, по словам Надежды Георгиевны, настоящий боец, и она благодарна ей за все.

Еще более восхищенно певица отзывается об Александре Васильеве. "Потрясающий компаньон", – сообщила она. Артистка отметила, что он знает об истории моды все, а слушать его можно бесконечно.

