Зажегшую с чужим парнем Загитову обвинили в подлости: Лишь бы насолить Медведевой

Поклонники Евгении Медведевой опасаются, что Алина Загитова решила нанести ей удар по уязвимому месту.

Сразу после завершения популярного проекта "Ледниковый период", в котором у Евгении Медведевой сложилась прекрасная пара с Даней Милохиным, Алина Загитова вдруг разместила в соцсети TikTok занятное видео. Спортсменка буквально зажгла на льду вместе с партнером своей коллеги и поделилась результатом с аудиторией.

Видео Загитовой получило большую популярность в Сети. Однако далеко не всем понравилось то, что сделала спортсменка. И речь идет не о танцевальной технике, а о самом поступке девушки. Некоторые пользователи обвинили фигуристку в подлости, отметив, что она замахнулась на чужого парня – все для того, чтобы вызвать ревность и насолить Медведевой.

Напомним, что Милохин и Медведева на "Ледниковом периоде" не раз демонстрировали нежные чувства друг к другу, и публика даже заподозрила их в бурном романе. Пара полюбилась многим зрителям и заняла третье место на телепроекте. Алина Загитова была ведущей шоу.

Как сообщает "ЭГ", сложности в отношениях двух выдающихся спортсменок начались еще 2018 году после зимней Олимпиады. Тогда Медведева уступила Загитовой и упустила золото. В результате скрытый конфликт между фигуристками растянулся на несколько лет. По мнению некоторых фанатов, внешне безобидный танец с Милохиным может быть предумышленным ударом по уязвимому месту Медведевой.

Ранее "Дни.ру" писали о том, почему Алина Загитова променяла большой спорт на телевидение.