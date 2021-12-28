Лолита поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

Лолита записала для фанатов поздравление с Новым годом.

В этом году певица Лолита часто становилась героиней различный новостных статей. Звезда нередко посещает светские мероприятия и порой даже оказывается в центре скандалов.

Для Лолиты 2021 год начался радостно. Так, в январе она призналась, что вышла замуж. Объявление она сделала во время участия в программе "Новогодняя маска". Подробностей артистка тогда не сообщила, бракосочетание прошло тайно. Известно только, что новый избранник – уже шестой супруг Милявской.

В середине года певица решила поворошить прошлое и вспомнила ее брак с Александром Цекало. И не просто вспомнила, а призналась в изменах экс-супругу. Артистка приняла участие в шоу на YouTube и рассказала, что во время совместной жизни с Цекало у нее были отношения с бандитом. По словам Лолиты, встречи с любовником она прикрывала выгулом собаки.

Также в этом года певица не раз экспериментировала с имиджем. Чего только стоит ее появление на премии "Песня года". Заметно похудевшая артистка облачилась в короткое облегающее платья цвета металлик. Ее стройные ноги вызвали экстаз у общественности.

В своем видео-обращении похорошевшая Лолита поблагодарила читателей "Дни.ру" за поддержку, поздравила с наступающим праздником и пожелала здоровья. Целиком поздравление с Новым годом от звезды можно посмотреть на официальном портале "Дни.ру".