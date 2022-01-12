В Сеть утекло редкое фото Курниковой и Иглесиаса

В одном из фан-аккаунтов мужа Анны Курниковой в "Инстаграм" появился снимок теннисистки и знаменитого певца. Фанаты звездной пары пришли в восторг.

Спортсменка редко публикует что-либо в соцсетях, предпочитая держать личную жизнь вдали от чужих глаз. Поэтому поклонникам приходится искать информацию о супругах в специальных интернет-сообществах.

На сей раз в Сеть выложили коллаж из редких фотографий Анны Курниковой, Энрике Иглесиаса. На одном из кадров счастливые и влюбленные супруги позировали в обнимку. На остальных фото позировали их трое дети.

Фолловеры пришли в восторг от трогательных снимков. Они порадовались за пару и осыпали знаменитостей комплиментами. "Чудо, а не семья", "Вот оно, счастье", – высказались подписчики.

Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Курникова познакомились в 2007 году – теннисистка исполнила роль пассии певца на съемках его клипа "Escape". Тогда между ними проскочила искра.



Мало кто верил в то, что роман знаменитостей приведет к чему-то большему. На сегодняшний день у 40-летней Анны Курниковой и 46-летнего Энрике Иглесиаса трое общих детей – близнецы Николас и Люси и дочь Маша. Ранее "Дни.ру" рассказывали об одном из ярких выступлений Энрике Иглесиаса, на котором исполнитель растряс свой детородный орган.