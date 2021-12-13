Бедная Курникова: устроивший публичную "оргию" Иглесиас неожиданно пропал

Недавно всемирно известный испанский певец объявил о завершении своей музыкальной карьеры. В честь этого события возлюбленный Анны Курниковой в компании Рики Мартина и Себастьяна Ятры отправился в заключительный гастрольный тур, чтобы как следует попрощаться с фанатами. Судя по фото и видео в соцсетях, артисту это удалось на славу.
На выступлениях горячего испанца в разных городах поклонницы едва ли не сходили с ума от восторга. По наблюдению некоторых фанатов, в залах подчас творилась настоящая публичная "оргия": возбужденные девушки кричали, хватали кумиров за одежду и даже бросали на сцену свое нижнее белье.
Впрочем, и сам Энрике Иглесиас вел себя довольно провокационно, демонстрируя не только свой вокал, но и пластику – многие бы в этом случае не позавидовали бедной Анне Курниковой, оставшейся дома с тремя детьми.
Последний отчет с такого бурного концерта появился в инстаграм-аккаунте испанца еще 24-ого ноября. С тех пор артист неожиданно пропал и перестал выходить на связь: нет ни постов, ни Сторис. Пока одни фанаты всерьез беспокоятся за своего кумира, другие предполагают, что Иглесиас просто уже вернулся домой к семье и решил немного отдохнуть от соцсетей.
Ранее "Дни.ру" рассказывали об одном из ярких выступлений Энрике Иглесиаса, на котором певец растряс свой детородный орган.