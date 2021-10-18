Сбежавший от жены Иглесиас растряс детородный орган

Горячий испанец предался страстным развлечениям в последний раз. Энрике Иглесиас позабавился вдали от Анны Курниковой.

Недавно знаменитый поп-артист Энрике Иглесиас заявил о завершении музыкальной карьеры. Супруг Анны Курниковой представил новый альбом и пустился в заключительный концертный тур, чтобы попрощаться с фанатами. Сбежав от семьи, звездный мужчина решил максимально выложиться перед зрителями. Помимо вокальных данных, Энрике Иглесиас продемонстрировал на сцене и танцевальную пластику.

В инстаграм-историях певец регулярно делится роликами с масштабных выступлений. На одном из последних видео артист покорил зрительный зал, увлеченно двигая тазом вперед-назад. Сначала Энрике Иглесиас просто хлопал в ладоши, пытаясь взбодрить публику, а затем стал растрясать детородный орган вместе со своим напарником. Мужчины сумели воодушевить фанатов и возбудить их нутро.

Пока артист гастролирует с финальной творческой программой, его жена Анна Курникова терпеливо занимается воспитанием троих детей. Как писали "Дни.ру", звезда показала в блоге семейное видео. Спортсменка хоть и сумела подарить Энрике Иглесиасу очаровательных наследников, официально пока не стала его женой. Поклонники певца надеются, что он все-таки сделает предложение возлюбленной, когда карьера перестанет его тяготить и станет приятным воспоминанием.