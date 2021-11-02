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Шоу-бизнес
Эрнст утешил черную от горя молодую вдову Кириллова

Эрнст утешил черную от горя молодую вдову Кириллова

На главной площади Новодевичьего кладбища, близ могилы первого президента России Бориса Ельцина, началась церемония прощания с диктором Игорем Кирилловым. На улице гражданская панихида происходит, вероятно, из-за коронавирусных ограничений в стране. Ведь и сам он умер от проклятого ковида.
прочитано 1307 раз

В 2012 году Игорь Кириллов женился второй раз – на Татьяне Александровне, которая была моложе супруга на 34 года. И она очень переживает потерю любимого супруга.

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 Константин Львович Эрнст

Константин Львович Эрнст генеральный директор Первого канала

Накануне Татьяна Кириллова была в студии "Пусть говорят" – рассказывала Дмитрию Борисову про историю их знакомства и последние дни супруга. "Они кричал криком", – вспоминала она в эфире.

Фото: Дни.ру

А уже сегодня безутешная вдова убивается на похоронах дражайшего мужа. Ее поддерживает и утешает генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он принес огромный венок и букет цветов, подошел к гробу и долго стоял, вглядываясь в такое родное для каждого из нас лицо..

Фото: Дни.ру

Простится с Кирилловым пришли и те, кто считает его своим наставником в профессии – ведущие разных каналов. Например, знаменитая Ангелина Вовк...

Фото: Дни.ру

Напомним, Народный артист СССР Игорь Кириллов скончался в субботу 30 октября на 90-м году жизни. В начале сентября он перенес сложную операцию из-за проблем с сосудами нижних конечностей – ему ампутировали ногу. Вначале говорили, что причиной смерти диктора стали осложнения, вызванные тромбозом нижних конечностей. Но потом выяснилось, что в больнице диктор заразился коронавирусом, который и убил Кириллова.

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Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 ноября 2021, 12:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Модный красавец-внук блеснул у гроба Лысенко

комментарии

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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ...очень жалко...сейчас таких и дикторов нет, и голосов таких тоже нет...
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