Эрнст утешил черную от горя молодую вдову Кириллова

В 2012 году Игорь Кириллов женился второй раз – на Татьяне Александровне, которая была моложе супруга на 34 года. И она очень переживает потерю любимого супруга.
Накануне Татьяна Кириллова была в студии "Пусть говорят" – рассказывала Дмитрию Борисову про историю их знакомства и последние дни супруга. "Они кричал криком", – вспоминала она в эфире.
А уже сегодня безутешная вдова убивается на похоронах дражайшего мужа. Ее поддерживает и утешает генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он принес огромный венок и букет цветов, подошел к гробу и долго стоял, вглядываясь в такое родное для каждого из нас лицо..
Простится с Кирилловым пришли и те, кто считает его своим наставником в профессии – ведущие разных каналов. Например, знаменитая Ангелина Вовк...
Напомним, Народный артист СССР Игорь Кириллов скончался в субботу 30 октября на 90-м году жизни. В начале сентября он перенес сложную операцию из-за проблем с сосудами нижних конечностей – ему ампутировали ногу. Вначале говорили, что причиной смерти диктора стали осложнения, вызванные тромбозом нижних конечностей. Но потом выяснилось, что в больнице диктор заразился коронавирусом, который и убил Кириллова.
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