20 лет брака, изумительный секс и любовь с первого взгляда: что известно о любовнике Волочковой

В Сети уже несколько дней активно обсуждают нового избранника балерины

В личной жизни 45-летней Анастасии Волочковой продолжают кипеть страсти. Недавно обладательница самого известного шпагата страны представила общественности своего нового любовника, которого успели раскритиковать многие поклонники звездной блондинки. Пока Анастасия и Сергей нежатся под мальдивским солнышком, интернет-пользователи узнают новые секреты загадочного благоверного светской львицы.

Известно, что найти новую любовь Волочковой помогло шоу "Давай поженимся" Первого канала. Именно там балерина познакомилась с атлетически сложенным банщиком из Подмосковья. С недавних пор знаменитость перестала скрывать от поклонников своего мужчину мечты, который теперь регулярно появляется в ее инстаграм-блоге. Однако далеко не все фанаты звезды разделяют ее восторг от нового возлюбленного.

Несколько дней назад в Сети появилась информация, что Сергей может оказаться альфонсом и нарушителем закона. О запятнанном прошлом спутника балерины рассказали в интернет-ресурсах. Например, по информации телеграм-канала "Баба Яга против", избранника звезды ищут стражи порядка Украины. Авторы канала заявляют, что мужчина находится в розыске за совершение тяжких преступлений. Хотя нельзя исключать факт, что речь может идти о его однофамильце. К тому же, официально эту информацию пока не подтвердили.

Кроме того, о Сергее заговорили и пользователи Сети. Некоторые утверждают, что лично знакомы с мужчиной, и называют его альфонсом и агрессивным человеком. Тем временем экс-прима Большого театра, судя по всему, растворившаяся в любви, игнорирует слова злопыхателей.

Накануне светская львица вышла в прямой эфир вместе с возлюбленным. Пара вместе пообщалась с подписчиками балерины в "Инстаграм", ответила на некоторые вопросы пользователей и рассказала о своих чувствах во время первой встречи. Оказалось, Сергей был в браке 20 лет, а сейчас воспитывает сына Кирилла, которого уже успел познакомить с Анастасией. По словам мужчины, до встречи со светской львицей он ничего о ней не знал, однако сразу утонул в ее глазах. Волочкова покорила его при первой же встрече в студии телепередачи.

Также пара не постеснялась рассказать пользователям о более интимных вещах. Бывшая прима Большого театра похвасталась, что с новым любовником у нее "изумительный секс", а Сергей это подтвердил. Однако о возможной свадьбе возлюбленные не стали загадывать во всеуслышание. Кроме того, Анастасия дала понять, что оплатила отпуск на Мальдивах, заявив, что сама пригласила спутника в поездку.