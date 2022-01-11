"С партнером скучно и не интересно": вскрылась правда о романах Волочковой

У Анастасии Волочковой появился новый мужчина – Сергей. А это значит, что теперь весь "Инстаграм" блондинки завален фотографиями и видео с ухажером. Многие смеются над танцовщицей и не понимают, для чего она показывает подписчикам всех своих любовников.
Однако астролог Ольга Архангельская разобралась и рассказала, откуда у артистки такая любовь менять партнеров. По словам эксперта, у звезды Большого театра достаточно сильное творческое начало артистки: трудоголизм, внутренняя сила и выносливость.
"Что касается чувств и предпочтений Анастасии, можно предположить непредсказуемость, спонтанность, быстрое включение и выключение чувств. Высказывать мнения и совершать поступки, противоречащие существующим нормам. С партнером становится скучно и не интересно", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Ольга Архангельская.
Астролог не смог пройти мимо и не дать совет знаменитости. Он рассказал, как ей можно удержать около себя мужчину.
"Чтобы задержаться на долгий срок с Анастасией, мужчина должен проявить незаурядность мышления, быть творческим и интересным, постоянно удивлять артистку, ну и, естественно, показывать свое обожание и восхищение этой женщиной. В таком случае есть шанс продержаться в паре длительный срок", – подытожила Ольга.