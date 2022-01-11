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Шоу-бизнес
Домашний тиран? Под чье влияние попала резко изменившаяся Волочкова

Домашний тиран? Под чье влияние попала резко изменившаяся Волочкова

Рядом с новым возлюбленным Сергеем Анастасия Волочкова сильно изменилась. Эксперт объяснил, в чем дело.
прочитано 219 раз

Банщик Сергей из Подмосковья покорил сердце русской балерины на передаче "Давай поженимся". После того, как он стал главным претендентом на сердце Волочковой, пара отметила Новый год вместе, а потом, недолго думая, отправилась на Мальдивы.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Поклонники не устают отмечать, что рядом с обаятельным и привлекательным Сергеем Анастасия Волочкова резко изменилась. От ее пошлых и заезженных шпагатов и вульгарного поведения не осталось и следа. Как это удалось Сергею и уж не тиран ли он, разобрался психолог Филипп Литвиненко.

Эксперт отметил, что до Сергея у Анастасии Волочковой было много ухажеров, некоторых она даже не показывала поклонникам. Но все отношения были как правило недолгосрочными, Волочкова разочаровывалась в ухажерах и уходила к другому.

Михаил, Олег, Владимир… Многие имена она не спешила рассекречивать, возможно потому, что сама понимала – это ненадолго. При этом поведение Волочковой во всех отношениях как было шокирующим, таким и оставалось. Чего не скажешь сегодня. Рядом с Сергеем обнаженной Волочкова больше не позирует.

"То, что мы пока не видим ее мальдивского шпагата… Я не думаю, что Волочковой кто-то что-то может запретить, если она действительно что-то хочет показать. Мне думается, ей просто надоело самовыражаться таким способом, она не хочет повторяться", – рассказал психолог в беседе с Пятым каналом.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 января 2022, 17:01 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость935270
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Она просто распутная шизофреничка, грязь последняя, проститутка. Этим всё сказано.
1

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