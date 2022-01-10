"Не уважаю альфонсов": Волочкову предупредили о корыстном возлюбленном

45-летняя российская балерина Анастасия Волочкова снова пытается построить личное счастье. Недавно она побывала на шоу "Давай поженимся", где подобрала себе приличного банщика из Подмосковья по имени Сергей. Вскоре бывшая прима Большого театра отправилась с новым любовником на Мальдивы.
Поклонники всерьез обеспокоены за свою любимицу. Ведь еще совсем недавно она пыталась стать счастливой рядом с очаровательным Владимиром, однако ничего не вышло. Фанаты уверены, что Сергей тоже не сможет стать ее судьбой.
В "Инстаграм" Анастасии Волочковой все говорит о том, что в ее сердце царит идиллия. Однако злопыхатели не упускают возможности уколоть балерину. Многие уверены, что Сергей обычный альфонс, а Волочкова жеманничает рядом с ним. На многих видео она постоянно смеется от его шуток.
"За ваши деньги вас и любят. Все вами оплачено"; "Не уважаю альфонсов"; "А что со смехом Настеньки?"; "Абстинентный синдром", – шутят подписчики.
Анастасия Волочкова игнорирует слова злопыхателей и уверяет, что новый возлюбленный окружил ее вниманием и заботой. Она не устает петь ему дифирамбы и называть его добрым, сильным и сексуальным.