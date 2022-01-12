Скоропостижная смерть Зеленского раздавила Виторгана

Первой молчание прервала коллега Зеленского, Ксения Ларина. Позднее заместитель руководителя телеканала "Россия-Культура" официально подтвердил информацию, указав, что Михаил Зеленский скоропостижно ушел из жизни на 47-м году жизни. Вся страна знала его как одного из самых талантливых, приветливых и преданных своей профессии журналистов отечественного телевидения.
Известно, что ведущий поехал в Доминикану вместе с близкими людьми. В какой-то момент его самочувствие резко ухудшилось, но помочь знаменитости местные врачи так и не смогли. По предварительным данным, причиной ухода 46-летнего Зеленского мог стать инсульт. Информация уточняется.
Скорбит вся страна. Друзья, коллеги и поклонники уже начали оставлять теплые слова, выражая свои соболезнования семье уважаемого ведущего. Эммануил Виторган несколько часов назад опубликовал пост в личном блоге. Он поделился фотографией журналиста. На кадре он широко улыбается.
"Как жаль!" – написал актер. Он указал, что Михаил Зеленский был еще молод и талантлив, а также пожелал близким телеведущего сил. В комментариях подписчики звезды просто не могут поверить в то, что это и правда произошло. "Невозможно поверить! Талантливый, молодой, светлый и всегда позитивный человек", "Очень жаль, так внезапно и очень рано", "Какая ужасная новость, светлая память", "Не может быть! Господи! Как жаль! Такой молодой. Светлая память", – прокомментировала публика.