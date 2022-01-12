Срочно: ушел из жизни Зеленский

О смерти Зеленского на своей странице в социальной сети "Фейсбук" первой сообщила его коллега Ксения Ларина. Позже заместитель руководителя телеканала "Россия-Культура" Александр Ефимович эту печальную новость подтвердил, написав: "Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский",
Михаил Зеленский в 1999—2001 годах был ведущим выпусков программы "Вести" на телеканалах РТР и "Культура". Он – участник и серебряный призер 2-го сезона проекта телеканала "Танцы на льду". С 4 апреля 2011 по 30 апреля 2013 года — ведущий ток-шоу "Прямой эфир". В разное время он вел "Вести-Москва", "Неделя в городе", "Билеты в Большой" и "Новости культуры".
Михаил Зеленский был женат трижды. От второй жены – фигуристки Елены Грушиной – у него была 13-летняя дочь София и 9-летняя Полина.
О причинах смерти ведущего пока ничего не сообщается. Ему было всего 46 лет. В социальной сети "Инстаграм" в последний раз он делал публикацию 24 ноября прошлого года. "Здравствуй, Питер", – написал тогда он. Как окажется, встрече с городом на Неве он радовался в последний раз.