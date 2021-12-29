Растерянный Виторган склонил голову перед народом

Эммануил Виторган отметил свое 82-летие.

Уже третий день артист принимает поздравления. Его близкие и родные трогательно обратились к отцу семейства, посвятив ему душераздирающие строки. К поздравления присоединились коллеги и многочисленные поклонники. Эммануил Гедеонович опубликовал в своем "Инстаграме" пост, где поблагодарил всех за поздравления. Артист буквально был растерян от количества поздравлений и теплых слов.

Виторгана-старшего буквально поздравила вся страна. В благодарственном посте он буквально склонил пред россиянами голову, извиняясь, что не смог лично ответить на каждое из пришедших поздравлений. "Уважаемые Люди! Благодарю всех, кто меня поздравил с днем рождения! И прошу прощения, если кому-то не ответил из-за большого количества звонков и сообщений!", – обратился к поклонникам артист.

Отдельную благодарность Виторган выразил любимой жене Ирине, с которой у пожилого актера двое маленьких детей. "Моей Ирише низкий поклон, я вытащил счастливый лотерейный билет", – не сдержал чувств Эммануил Гедеонович. Дочки, кстати, тоже трогательно поздравили отца, посвятив ему танцы и песни.

Ранее Максим Виторган рассказывал, как переживал найденную у отца онкологию. В 80-е у Эммануила Гедеоновича обнаружили рак, бороться с болезнью ему помогала супруга Алла Батлер. Мать Максима, по его же мнению, вытащила отца с того света, но вскоре сама скончалась от онкологии.