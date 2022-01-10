Пахал как конь: "переспавший с Барановской" Лепс похудел на 15 килограммов

Григорий Лепс стал неузнаваем после бурных перемен в личной жизни. Он похорошел, а карьера пошла в гору.

В декабре прошлого года российский певец Григорий Лепс официально развелся с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Заявление о разводе 20 декабря удовлетворил участок мирового суда в Москве.

Пара рассталась тихо и без скандалов. Стороны до сих пор не дают официальных комментариев насчет своих отношений.

По словам адвокатов, именно Шаплыкова стала инициатором расставания, сам же Лепс якобы крайне тяжело переживал развод и даже был госпитализирован.

После развода ходили слухи, что здоровье Григория Лепса пошатнулось. Однако он всем своим видом и активной деятельностью доказывает, что с ним все в порядке. Артист помолодел и похорошел, а также похудел аж на 15 килограммов. Сейчас вес артиста составляет 73 килограмма. Так что сейчас Лепса стало просто не узнать.



В новогодние праздники Лепс выступал перед знатной публикой в Арабских Эмиратах, а потом вместе с дочерью Ингой отправился на частные вечеринки в Куршавель. В Альпах он не только работал, но и отдыхал. Гонорары Лепса на закрытых мероприятиях исчислялись баснословными суммами. Одно из мероприятий прошло в закрытом клубе, вход в который стоил от двух тысяч евро, что примерно равно 168 тысячам рублей. Вел мероприятие Николай Фоменко. Раз Григорий Лепс так сильно похудел, очевидно, что он пахал как конь на высокооплачиваемой работе.

Напомним, ранее приближенные Лепса рассказали о том, что артист мог "переспать с Барановской", из-за чего и развалилась его семья.