"Я не святая": Лолита забеспокоилась о проблемах с печенью из-за алкоголя

В последнее время певицу просто не узнать. 57-летняя звезда похудела и как будто скинула лет 20. Лолита Милявская отметила, что теперь внимательно следит за здоровьем и питанием.
Исполнительница призналась, что серьезно обеспокоена тем, в каком состоянии ее внутренние органы. В частности, ее заботит печень. "Я не святая", – заявила она. Лолита Милявская добавила, что спиртные напитки дают сильный удар по этому органу. Она напомнила, что если даже печень не болит, это не значит, что все в порядке.
Артистка порекомендовала в своем инстаграм-аккаунте поклонникам взять с нее пример и обратиться к специалистам. Она подчеркнула, что особенно это касается представителей сильного пола.
Напомним, ранее звезда поведала, что у нее есть риск развития болезни Альцгеймера. Такая перспектива напугала Лолита Милявскую, и она решила тренировать мозг.
К слову, исполнительница с недавних пор ведет шоу "ДНК" на телеканале "Пятница". Его гости сдают генетический анализ, результат которого затем озвучивает в эфире Лолита Милявская.
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