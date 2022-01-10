"Не стыдно?": Нагадивший Бородиной экс-супруг рванул за границу с тощей девицей

Телеведущая Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров расторгли брак еще прошлым летом, но вся грязь их отношений всплыла только в 2022 году. После Нового года брюнетка отправилась отдыхать на Мальдивы, а экс-супруг нагадил ей, публично обвинив в супружеских изменах.
Пока знаменитость наслаждалась отдыхом в компании дочерей и подруг, ей сыпались ругательства хейтеров и обвинения в неверности, которая вообще не доказана. При этом Курбан Омаров пошел на шантаж: сообщил, что у него есть подтверждение любовных ухищрений звезды, которое может стать достоянием общественности.
Как только Ксения Бородина вернулась с отдыха, Курбан Омаров тоже решил развеяться. Он полетел за границу в роскошный отель, да не один, а с тощей девицей. В инстаграм-истории мужчина опубликовал кадр с борта самолета, где его обнимает худая женская рука.
Что именно за пассия сопровождает обиженного мачо пока неизвестно. Догадок у народа масса. Под подозрения попала и поэтесса Анна Егоян, которая ранее публично обласкала Курбана Омарова.
Тем временем пользователи Сети призывают бизнесмена одуматься и оставить Ксению Бородину в покое. "Курбан, вам не стыдно? Ведите себя достойно, вы же мужчина, просто очень похоже на хайп и пиар с вашей стороны, и очень отталкивает от вас", — написала блогеру некая Марианна.