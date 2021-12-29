Соперница Бородиной прилюдно выплеснула чувства к ее экс-супругу: Тот самый мужчина

В окружение Курбана Омарова попала очаровательная дама. Народ решил, что Ксения Бородина ей уступила своего мужчину.

Задолго до развода с телеведущей в жизни Курбана Омарова появилась поэтесса Анна Егоян. Эта симпатичная восточная женщина с тонким голосом практически покорила мужчину, вместе стали вместе читать на камеру стихи и стали достаточно близки. Как себя при этом чувствовала Ксения Бородина, доподлинно неизвестно, но народ в Сети был уверен — у нее появилась соперница.

Когда звезда "Дома-2" все-таки развелась с мужем, подозрения в новом романе Курбана Омарова не исчезли. В его инстаграм-аккаунте появилось фото неопознанной женской руки. Народ решил, что в кадре запечатлена конечность Анны Егоян. Пользователи Сети провели целое исследование, изучая маникюр брюнетки и толщину ее запястья.

Некоторое время назад состоялся поэтический вечер Анны Егоян, где Курбан Омаров тоже засветился с букетом. Бизнесмен выступил вместе с очаровательной пассией и приподнес ей цветы. Харизматичная особа прилюдно выплеснула чувства к экс-избраннику Ксении Бородиной — прямо в микрофон перед зрителями.

"Это тот самый мужчина, с которым нам удалось записать несколько прекрасных произведений. Это Курбан Омаров! Прекрасный человек!" — выразилась Анна. Она добавила, что ее партнер излучает силу и мужество, а при чтении стихов — открывает свое сердце.



Отметим, что недавно Курбан Омаров сознался в изменах на шоу Первого канала. Он заявил, что был верен Ксении Бородиной, когда ее любил, а потом пошел налево. Сейчас теледива не готова простить бывшему возлюбленному обиды, она даже не пригласила его на день рождения общей дочери.